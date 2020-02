Bár az április 3-5-i hétvégére tervezett első Forma-1-es Vietnámi Nagydíj rendezése továbbra is sínen van – a délkelet-ázsiai országban két hete diagnosztizált, egy egész kisváros karanténját okozó 16 koronavírus-beteg állítólag meggyógyult –, az Olaszországban a napokban felfedezett fertőzések, megbetegedések – szerdán több mint 320 fertőzöttről és 11 halottról lehetett tudni – miatt a miniszterelnök bejelentése szerint elővigyázatosságból nem engedik be a fertőzött helyekről, egyebek mellett Olaszországból és Japánból érkezőket.

Olvass tovább

„A Vietnámi Nagydíjat megtartjuk április 5-én Hanoiban, és igen, a versenyt illetően minden a tervek szerint halad” – jelentette ki a Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey szerdán.

Úgy tudni, a Forma-1 keretszerződései szerint egy Forma-1-es futamon legalább 16 autónak kell indulnia, így a két olasz csapat esetleges kidőlése esetén is megtartható a verseny – Carey talán erre is alapozza az álláspontját.

Ezzel együtt már magában a versenyhelyszínekre való eljutás is nehézkes lesz, hiszen az F1-esek az ázsiai helyszínekre – ebben az értelemben Ausztráliába is – a Közel-Keleten keresztül szoktak utazni, ám arrafelé is korlátozásokra lehet számítani: ami most a Forma-1-et leginkább érinti, az az, hogy az idény második futamának otthont adó Bahrein ideglenesen felfüggesztette az Egyesült Arab Emírségekből érkező repülőjáratok fogadását, márpedig a száguldó cirkusz tagjai hagyományosan Dubajon keresztül érkeznek Bahreinbe.