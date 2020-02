Olvass tovább

Nagyon valószínűtlen, hogy bármi is legyen bármelyik olasz helyszín beugrásából, hiszen mostanra Olaszországban – még pontosabban Észak-Olaszországban, ahol mindkét pálya található – is feltűnt a koronavírus, a napokban már több település is karantén alá került, tulajdonképpen lassan ugyanaz lesz a helyzet, mint Kínában.

Ha a koronavírus nem jelentene fenyegetést, akkor sem lenne sok realitása a pótlásnak, mutat rá a RaceFans.net veterán szakírója, Dieter Rencken, aki úgy tudja, az F1 vezetése ragaszkodik a Kínai Nagydíj későbbi megrendezéséhez, és amíg a pakliban van a sanghaji futam megtartása, senki nem kötelezné el magát egy új helyszín mellett, hiszen úgy az eredetileg is rekordhosszú, 22 futamos szezon 23 fordulósra hízna.

A legfrissebb forgatókönyv szerint a Kínai Nagydíjat az idény végére tennék, méghozzá úgy, hogy a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjat egy héttel későbbre, december 4-5-éra tolnák, Sanghaj pedig a felszabaduló november 27-29-ére kerülne.

Ennek is több akadálya van ugyanakkor: a szezonzáróra jó előre repülőjegyet váltó, szállodát foglaló nézőkkel alaposan kiszúrnának, ráadásul az FIA szezonzáró gáláját is el kellene tolni, ugyanis az eredeti terv szerint pont az F1-es idényzáró utáni hétvégén következne, arról már nem is beszélve, hogy a csapatok sem ugrálnának azért, hogy még bőven decemberben is versenyezniük kelljen.