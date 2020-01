Az F1-ben 2011-ben bemutatkozott, két évet a Saubernél, egyet a McLarennél lehúzó, majd 2014 óta a Force India/Racing Pointnál vezető Sergio Perez elismerésre méltó karriert futott be a száguldó cirkuszban, középmezőnybeli pilóta létére nyolcszor is dobogóra állt az évek alatt, remekül bánik a gumikkal, látszólag esélytelen helyzetekből is képes a pontszerzők közé kapaszkodni.

A mexikóit a Vezessnél is – egyedüli nem futamgyőztesként – az elmúlt évtized tíz legjobb versenyzője közé választottuk, nemrég az F1 hivatalos oldala is igen pozitív portrét közölt róla, Perez amolyan titkos sztár.

Tavaly egészen 2022-ig hosszabbított a komoly befektetésekkel építkező silverstone-i alakulatnál, azonban azt mondja, nem fog örökké várni az igazi sikerekre, a két hét múlva 30. születésnapját ünneplő pilóta már a visszavonuláson gondolkodik.