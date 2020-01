A kiadási plafon bevezetésének célja az erőviszonyok kiegyenlítése, az egyik nagy nyertes pedig a McLaren lehet, hiszen náluk megvan az infrastruktúra és a tudás, ráadásul pénzügyileg is sokkal jobban állnak, mint a többség – 2021-ben nem is spórolnak majd, mind a 175 milliót elköltik, mondta a csapatfőnök, Adreas Seidl az Autosportnak:

A három élcsapat idén, az utolsó korlátozás nélküli évben komoly költekezésre készül, hogy minden lehető módon, minden előre elvégezhető munkával és fejlesztéssel kitolják a jelenlegi előnyüket. A McLarennél nem készülnek ilyesmire, nem gondolják, hogy a 2020-ben elköltött plusz milliók olyan sokat számíthatnak.

„Ahhoz először is felkészülés, megfelelő struktúra kell, hogy képesek legyünk még többet kihozni a rendelkezésre álló rövid időből. De végső soron a számítógépes áramlástani szimulációkra és a szélcsatornára már most is korlátozások vonatkoznak, egyszerűen megvan a határa annak, mennyi munkát lehet elvégezni. Ezért is nem aggaszt túlságosan, hogy 2020-ra még nem érvényes a kiadási plafon, ezért is nem izgat, hogy itt-ott azt olvasom, hogy a három élcsapat számára ez lesz legköltségesebb év” – magyarázta Seidl.