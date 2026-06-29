Igencsak határozott felütésű írás jelent meg egy japán autós lapban. A szöveg gyakorlatilag a kézi váltós autókat promotálja, de mindezt azzal kezdi, hogy ezen autók segítségével

gyakorlatilag a demencia ellen küzdhetnek a sofőrök.

Az európai szemmel szokatlan beharangozónak van létjogosultsága a durván elöregedő ázsiai országban, és abban is lehet valami, amit a kézi váltós autókról állítanak. Ezt az összefüggést persze nem az autós újságírók találták ki, hanem Ryuta Kawashima, a Tohoku Egyetem professzora, akit az “agytorna” egyik vezető szakértőjeként írnak le.

A professzor szerint a kézi váltás aktiválja az agy elülső lebenyét azzal, hogy egyszerre kell lábbal kuplungolni, gázt adni és kézzel pakolni a fokozatokat, miközben azért a környezetre sem árt figyelni, ha már vezet az ember. Tekintettel arra, hogy az egész folyamat tudatosságot igényel, hiszen meg is kell választani a jó sebességi fokozatot, ez a kognitív funkciókat javítja.

Kawashima ezzel kapcsolatban kutatást is végzett a japán lap szerint, mely alapján a kézi váltós autókat vezetők kognitív funkciói, illetve a mentális egészségük is egyértelműen jobbak, mint azoké, akik automatát vezetnek. Ehhez képest azonban csak a vevők 1-2 százaléka választja az extra feladatokat is igénylő autókat.