A Huajiang Grand Canyon Bridge a világ legmagasabban megépült hídja. 2025. szeptember 28-án adták át a forgalomnak Kínában, Kujcsou tartományban, ahol minden ilyen átkelő kulcsfontosságú. A terep 92,5 százalékát hegyek és dombok tarkítják, az átlagos tengerszint feletti magasság 1100 méter.

Maga a híd 2890 méter hosszú, 625 méter magasan nyúlik a Beipan-folyó völgye felett. Pillérjei között a távolság 1420 méter.

A híd, mely a korábbi helyi beszámolók szerint átszámítva kb. 100 milliárd forintba került, úgy készült, hogy ne csupán egy közlekedési műtárgy legyen, hanem egy turistacsalogató látványosság is. Ide tervezték a világ legnagyobb bungee jumping-helyét az extrémebb szórakozás kedvelőinek, aki pedig csak enyhe adrenalinemelkedésre vágyik, annak elég az üvegpadlós szakaszra merészkedni, és ott lenézni a több száz méteres mélységbe. A turistákról emellett a híd egyik pillérébe épített kávézó és bár gondoskodik, melyet üvegfalú lifttel lehet megközelíteni.

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Eddig azonban nem esett szó a híd egyik különleges, teljesen egyedülálló tulajdonságáról:

az átkelő gyakorlatilag képes mesterséges vízeséssé válni.

Elég komoly partitrükkről van szó, melyet a természet adottságait kihasználva építettek be a hídba. Az építkezések során ugyanis az egyik hídfőnél karsztvizet találtak, mely nyílt, vagyis folyamatosan újratermelődik. A 4000 köbméternyi felhalmozódó folyadék biztonságos, azaz a hidat nem veszélyeztető elvezetésére pedig azt találták ki, a legjobb lesz belevezetni a hídba, középen pedig kilocsolni.

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A 900 fúvókával kifújt víz turistalátványosságnak sem utolsó, de a völgyben élők is örülhetnek, hogy időnként extra csapadékot kapnak a földjeik.