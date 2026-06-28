Nem igazán szól idén a McLarenről a Forma-1: noha ott vannak az élmezőny környékén, önerőből ritkán értek el idén jelentős eredményt. Nem volt ez másképp az Osztrák Nagydíjon sem: Oscar Piastri a negyedik, a világbajnok Lando Norris pedig csak a 7. lett.

“Ez volt a legtöbb, amit tehettem” – mondta Piastri. “Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy ennél többet érjünk el, hogy pariban legyünk a Mercedesszel vagy Max-szal [Verstappen – a szerk.]. Az, hogy a Mercedesszel vagy Max-szal az jó, szóval örülök” – tette hozzá szűkszavúan az ausztrál.

A csapatfőnök Andrea Stella sokkal direktebben fogalmazott, amikor megszólították a Red Bull Ringen. “El kell fogadnunk, hogy a versenyképességünk nem elég ahhoz, hogy a dobogókért harcoljunk, hacsak nincsenek olyan megbízhatósági problémái a többieknek, mint Barcelonában” – fogalmazott a szakember. “A küldetés egyértelmű: teljesítményt kell növelnünk.”

A McLaren egyelőre nagyon messze áll a konstruktőri címvédéstől: míg a Mercedes neve mellett 302 pont szerepel, a Ferrari pedig 204 egységgel rendelkezik, a papaja csapat eddig csak 159-et szedett össze.