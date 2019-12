Olvass tovább

„Sok mindent írtak erről, de elárulom, hogy zárt ajtók mögött igazából jó a viszonyuk. Kölcsönösen tisztelik egymást, viccelődnek egymással, egészen jó a kapcsolatuk. Persze egyértelműen nagyon versengőek, Brazília pedig rémálom volt.”

„De mostanra minden tisztázódott, én pedig úgy vélem, néha jól is jön egy ilyen válság ahhoz, hogy a megfelelő helyen lehessen kijelölni a határokat. Szerintem mindketten felismerték, hogy a Ferrari volt a legnagyobb áldozat az általuk okozott balesetben. Ráadásul Mattia ezután sokkal erélyesebben kezelheti őket, sokkal fogadókészebbek lesznek, mert tudják, hogy mennyire elcseszték azt az esetet.”

A csapatfőnök Binotto is beszélt a Motorsportnak a versenyzők menedzseléséről, az olasz azt mondta, a szezon elején néha még igen kellemetlenek voltak számára a megbeszélések és az utasítások kiadása, de mostanra kialakult a rutin, jövőre pedig simán megy majd a dolog.

„Higgyék el, hogy az idény elején nagyon kínosan éreztem magam az ilyen megbeszéléseken, nagyon nehezen ment a pilóták kezelése. De mostanra belejöttem. A szezon végére egyre kevésbé volt kényelmetlen, az egész csapat kezdi megszokni. Igen, a futamokon még előfordulhatnak hibák, de meggyőződésem, hogy a hibák is hozzátartoznak a tanulási folyamathoz.”

„Semmiképp sem volt könnyű a pilóták kezelése, mindig lehet jobban csinálni a dolgokat, de az nem is hétköznapi, hogy már az első versenytől, Ausztráliától igyekeztünk menedzselni őket. Sokszor felmerült, hogy a szezon kezdetétől hagynunk kellett volna őket szabadon versenyezni, de nekünk továbbra is meggyőződésünk, hogy csapatutasításokkal hozható a legtöbb pont a konstruktőri bajnokságban. És azt is hisszük, hogy konstruktőri pontok optimalizálásával a versenyzők végeredményét is optimalizálhatjuk, szóval ezért is kellenek az csapatutasítások már az első hétvégétől.”

„Meggyőződésem, hogy jövőre erősebbek lehetünk, mert mostanra a megbeszéléseken azt is azt is átvesszük a pilótákkal, milyen forgatókönyvek lehetnek, mi történhet, mi lehet a legjobb stratégia a csapat szempontjából.”

„A pilótákat pedig mindenképp kezelni kell, mert mindketten nagyon jó versenyzők, tiszteletet érdemelnek, a futam előtt pedig mindkettőjüknek egyetlen célja van: a győzelem és nem az, hogy megverjék a csapattársat.”