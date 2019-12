Valtteri Bottas idén januárban indult először raliversenyen, a hazájában rendezett Arctic Rallyn, de rögtön rá is kapott a pályaversenyzéstől merőben eltérő műfaj ízére, nyáron többször is tesztelt különböző márkák (Ford, Toyota) járgányaival, a múlt hétvégén pedig újabb versenyen vett részt.

A 2019-es Forma-1-es világbajnokság második helyezettje a Rallycircuit Cote d’Azur-ön indult, amelyet a Francia Nagydíjnak is otthont adó Paul Ricard-on az annak szervizútjait, tanpályáját és gokartpályáját is magába foglaló pályán.

A kétnapos, kilencszakaszos eseményen Bottas egy WRC-s Citroen DS3-as volánjánál, Marko Salmien navigátor segítségével nagyszerű győzelmet is aratott: 50 másodperces előnnyel zárt a második, Škoda Fabia R5-öst terelgető Robert Consani előtt, a harmadik egy hasonló autót vezető Forma-2-es pilóta, Dorian Boccolacci lett.

My first rally win 🏆

Co-driven by @SalminenMarko 🇫🇮

Thanks for all the fun @PaulRicardTrack @RallyCircuit and thanks for the top car @PH__Sport 🚙💨#VB77 #Rally #offseason

📸 Bastien Roux pic.twitter.com/6iXn9ALdjX

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) December 8, 2019