A Forma-1-es versenynaptár 2020-ban – elvileg – két új helyszínnel bővül, Hollandia három és fél évtized után tér vissza a Zandvoorttal, míg Vietnamban először rendeznek majd F1-es futamot, a főváros, Hanoi utcáin lesz majd a verseny.

Az utóbbi helyszínen gőzerővel folyik a munka, a tervek szerint maga az aszfaltcsík januárra készül el. Az 5,6 kilométeres pálya egyik különlegessége lesz a 1,5 kilométeres célegyenes, amelyen 335 km/órás tempót is elérhetnek majd az F1-es autók.

