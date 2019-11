Régóta vitatkoznak a csapatfőnökök arról, hogy a Ferraritól el kellene venni a vétójogot. Ezzel a lehetőséggel a maranellói istálló vezetése bármilyen szabály bevezetését blokkolni tudja – ilyen eszköz egyetlen másik csapatnak sincs a kezében. Az olaszok utoljára 2015-be használták a lehetőséget, amikor maximalizálni szerették volna a motorok és a sebességváltók árát.

Habár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, a Ferrari korábbi csapatfőnöke, Jean Todt is elvette volna a csapattól a vétójogot, a vörösök a Forma-1-ben maradásukat kötötték a kiváltsághoz. Végül maradt minden a régiben, és Louis C. Camilleri, a Ferrari elnöke egy interjúban elárulta, miért is volt ez fontos számukra.

“A vétójog nemcsak a Ferrarinak kritikus fontosságú, de az F1-nek is” – mondta az elnök. “Hogy fogjuk-e használni? Kétlem. Szerintem ez egy fontos dolog. Néhány csapat úgy gondolja, hogy ez a rendszer már idejét múlt, és már nem kellene használni, míg mások szerint jó, ha van egy ‘felnőtt’ is a szobában” – utalt Camilleri arra, hogy a radikális szabályváltoztatásokat így meg lehet akadályozni.

Az új Concorde-egyezmény körül zajlanak a tárgyalások, de Camilleri szerint a Ferrari előtt nincsenek akadályok, ami a Forma-1-ben maradást illeti. “Nagyon eltökéltek vagyunk. A Concorde-egyezmény még csak az elejénél tart, vagy még talán ott sem. Az alapelvekkel mindenki egyetért, de még sok a teendő. A következő hónapokban a dolgoknak rengeteget kell még változnia.”

“A lényeg, hogy biztosítsuk azt, hogy az F1 a motorsportok csúcsán marad, és elegendő hely legyen az innovációnak és a technológiai kreativitásnak – mindig is ez vezette a sportágat. Egy évvel ezelőtt még az alkatrészek egységesítéséről volt szó, de ez az irány jelentősen hígult, ami jó” – mondta a Ferrari-elnök.