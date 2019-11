A Forma-1-ben 2021-ben 18 felnik és gumik váltják majd a mára autóipari relevanciával nem igazán rendelkező 13-as méretet, a Pirelli pedig már szeptemberben megkezdte a termékek tesztelését.

A sportág gumiszállítója folytatja a munkát, csütörtökön és ma a franciaországi Paul Ricard pályán dolgoznak, ezúttal a McLaren segítségével, Carlos Sainz és Lando Norris vezet.

Tegnap rossz idő miatt csak 39 kört húztak le, de bíznak benne, hogy ma ennél nagyobb táv is összejön.

Nagyrészt a nagyobb gumik és kerekek miatt a 2021-es F1-es autók 25 kg-mal lesznek nehezebbek a maiaknál.

