A Mercedes a hétvégi Mexikói Nagydíjon 100. futamgyőzelmét szerezheti meg, de miután az előző két évben a Red Bull nyert a mexikóvárosi pályán, ráadásul a helyszín nagyon feküdhet az idei Ferrarinak, a bajnokcsapatnál nem remélnek sokat.

“Azt hiszem, az autónk jellege miatt számunkra a mexikói az év legrosszabb versenye, nehéz lesz! Az elmúlt két futam is elég megdöbbentő volt, még akkor is, ha a bajnoki címet ott húztam be. Azoknál egy kicsit jobb hétvégére számítok, de azt gondolom, nagyon nehéz lesz megverni a Ferrarit a hosszú egyenesek miatt” – mondta Lewis Hamilton.

“Esélyünk se lesz az egyenesekben ellenük, ez tuti, de ha a többieket nézzük, a McLaren is nagyon komoly tempót tud az egyenesekben, a Red Bull szintén, szóval nehéz hétvégénk lesz” – folytatta az angol.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff kármentést emlegetett a csapat futambeharangozójában:

“Nálunk sosem vesszük biztosra a sikert, szóval Japán után gyorsan visszazökkentünk a szokásos kerékvágásba. Tudjuk, hogy az utolsó négy futam nem lesz könnyű, és úgy gondoljuk, hogy Mexikó lesz a legnehezebb. A nagy tengerszint feletti magasság szokatlan kihívásokat hoz, a ritkább levegő az autó leszorítóerejére, hűtésére és a motor teljesítményére is hatással lesz. Ez a kombináció nem igazán kedvez az autónknak, de mindent megteszünk majd a kármentésért” – magyarázta az osztrák.