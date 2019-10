2021-re változtatnának a Forma-1-ben eddig használt időmérő lebonyolításán: az izgalmak fokozása érdekében kvalifikációs futamokat rendeznének, így a nézők kétszer is láthatnák a világ legjobb versenyzőit egymás ellen küzdeni.

A vegyes megítélésű ötletet a 2020-as szezon során élesben is kipróbálnák. A csapatok Szuzukában több megbeszélést is tartottak, ahol elmondták, hogy szimulációkkal, több pályán is tesztelték a lehetséges módosításokat, figyelembe véve például azt is, hogy az egyes versenyhelyszíneken mennyire izgalmas futamokat szoktak tartani.

Ezek alapján három hétvégén láthatjuk már jövőre élesben az újfajta helyosztót – feltéve, ha a csapatok rábólintanak. A versenynaptár 10., 14. és 17. hétvégéjén, azaz Franciaországban, Belgiumban és Szocsiban. Az olyan aszfaltcsíkokon, mint Monaco, nem lenne értelme az ilyen megmérettetéseknek, így ha a tervezet el is jut addig, hogy a kvalifikáció ezen formáját bevezetnék, lennének kivételek, ahol más módszerrel döntenek a rajtsorrendről.

A szokásos időben, azaz szombat délután megrendezendő miniverseny 100 km + 1 kör hosszú lenne, szabadon lehetne gumit választani és nem lenne kötelező kereket cserélni. Ennek a futamnak a rajtsorrendjéről a világbajnokság aktuális sorrendje döntene, a legjobbaktól indulva hátulról töltve fel rajtrácsot.

Hogy ennek mekkora befolyása lenne a bajnoki címért folyó harcra, az kérdéses, bár a legkésőbb tartott ilyen kvalifikáció is öt futammal előzi meg a szezonzárót.

