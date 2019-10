A Forma-1-es Japán Nagydíj előtt a Honda kutatási-fejlesztési központjában járt Max Verstappen, a Red Bull-os pilóta kipróbálhatta a márka első nagydíjgyőztes autóját, az 1965-ös RA272-t – történelmi autót egy 1,5 literes, 12 hengeres erőforrás hajtja. A pikantériája a történetnek, hogy a holland alig bírta beleszuszakolni magát az autóba.

Később csapata világbajnoki, 2011-es versenygépét, az RB7-est is meghúzathatta egy kicsit, ami már a méretek szempontjából is jobban feküdt neki.

Letting the RB7 loose 🤙 @Max33Verstappen isn’t holding back on the banking 🔥 @HondaRacingF1 #JapaneseGP pic.twitter.com/oAEYkHjK77

Az 54 éves versenymasinába az Indy 500 2017-es győztese, az ex-F1-es pilóta Szató Takuma is bepattanhatott.

It’s time for @TakumaSatoRacer to take the wheel 👊 He’s all set with the @HondaRacingF1 RA272 🇯🇵 #JapaneseGP pic.twitter.com/ID5ffkJPx9

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) October 10, 2019