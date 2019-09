Olvass tovább

Ennek ellenére a Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies szerint minden rendben van a az alakulatnál.

“Sebastian és Charles jól dolgozik együtt. Mindketten tudják, hogy a másik személyében egy bajnokkal van dolguk. Monzában Sebastian balszerencsés volt, de ez semmit sem változtat azon, hogy milyen nagyszerű munkát végeznek együtt.”

Bár a pályán nyújtott teljesítménye és az egész megjelenése, kisugárzása is másról árulkodik, Vettel azt mondja, nem aggasztja a rossz formája:

“A tempóm megvan, szóval nem aggódom. Egyszerűen csak jól kell összeraknom a dolgokat. Persze nem lehetek elégedett magammal, főleg azzal, hogyan alakulat a versenyem a megpördülés után. Azzal gyakorlatilag annyi is volt a futamomnak, de a csapatnak azért jól ment. Tavaly is közel voltunk Kimivel (a futamgyőzelemhez), ezúttal pedig Charles be is húzta” – mondta a BBC-nek a vasárnapi verseny után a 32 éves német.

A kérdésre, hogy vajon Leclerc szombati húzása, azaz hogy az időmérő utolsó szakaszában a monacói nem viszonozta a szélárnyékos húzást, amikor rajta lett volna a sor, befolyásolta-e a vasárnapi hangulatát, koncentrációját, így felelt: “Jó hangulatban voltam, szerintem annak semmilyen hatása nem volt a futamomra.”