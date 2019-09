Néhány kör után kapitális hibát vétett a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, és ezzel többek dolgát is megnehezítette Sebastian Vettel: a négyszeres világbajnok az Ascari-sikánban forgatta meg Ferrariját, ami után kellő elővigyázatosság nélkül próbált visszatérni a versenybe, ezért az első szárnyával elkapta Lance Strollt. A kanadai szintén megforgott a Racing Pointtal, ám autója irányba állításakor ő sem volt óvatosabb. Ennek Pierre Gasly látta a kárát, akinek a kavicságyba kellett kimenekülnie a Toro Rossóval, hogy elkerülje a további galibát.

The triple incident between Sebastian Vettel, Lance Stroll and Pierre Gasly! #ItalianGP #Formula1 #F1 pic.twitter.com/Mu6PbF55TT

— Sophia (@sophia_wrc) September 8, 2019