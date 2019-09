Bár néhány éve a szabályok alapján a Forma-1-es versenyzőknek alapvetően ugyanazzal a sisakfestéssel, -mintával kell végigcsinálniuk az évet – egy hétvégén szabad változtatni –, de a ferraris Sebastian Vettel gyakorlatilag minden futamra módosít néhány apróságot.

A Scuderia hazai versenyére, az Olasz Nagydíjra is új festést talált ki Vettel és sisakfestője, Jens Münser, a négyszeres bajnok német bukójára felkerült az olasz trikolór, ráadásul a régi időket idézve úgy, mintha egyszerűen ragasztószalaggal oldották volna meg. A sisakfestést előre be is koptatták “kőfelverődésekkel”, egyéb szennyeződésekkel.

From a time when drivers themselves created their helmet design using colored adhesive tape. The retro look is completed with (painted) chipping on the front, oil smudges and dead bugs.#ItalianGP 🇮🇹 #Seb5 #Vettel #90AnniDiEmozioni pic.twitter.com/LZVJZovFKD

— Jens Munser Designs (@JMD_helmets) September 6, 2019