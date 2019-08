Marcus Ericsson 2015-18 között négy évet töltött el a Sauber/Alfa Romeo versenyzőjeként, de tavaly év végén elveszítette ülését, miután a svájci alakulat Kimi Räikkönent és a Ferrari-nevelt Antonio Giovinazzit igazolta 2019-re.

A 28 éves svéd az amerikai Indycarban talált magának munkát az idei évre, az Arrow Schmidt Peretson-csapatnál, emellett ugyanakkor az Alfa Romeo hivatalos tartalékosa is maradt.

Érdekes hír, hogy Ericsson a hétvégén nem indul az Indycar aktuális, portlandi futamán, helyette Spába utazott, hogy ott legyen a Belga Nagydíjon.

Sokan rögtön azt feltételezték, hogy a Räikkönen 31 pontjával szemben mindössze egyetlen egységet felmutatni tudó Giovinazzit cserélhetik le rá, ám a Motorsport.com saját forrásaira hivatkozva arról ír, hogy az Alfa Kimi Räikkönen esetleges pótlására készül, mert pontosabban nem ismert okból előfordulhat, hogy a 2007-es bajnok nem tud majd vezetni.

Az Alfa Romeo ma délelőtt még Räikkönen és Giovinazzi versenyzéséről írt a Twitteren. A nap folyamán, vagy legkésőbb pénteken kiderül, kik is ülnek majd az autókban a hétvégén.

Kimi is back, Antonio is back and they look forward to racing in Spa… and look who’s also with us this time, it’s Marcus! 🙌🏻👀 @Ericsson_Marcus #BelgianGP #AlfaRomeoRacing #GetCloser pic.twitter.com/mvMhqMKRES

— Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) August 29, 2019