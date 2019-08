A Red Bull két hete jelentette be, hogy Pierre Gaslyt visszairányítja a Toro Rossóhoz, a helyén Alexander Albon bizonyíthat a szezon végéig.

A thai-angol pilóta újonc a Forma-1-ben, az idei az első szezonja, Belgiumtól azonban már Max Verstappen csapattársa lesz.

A spái futam előtt Albon átesett a szokásos üléspróbán, illetve új versenyszerelését is megkapta a Red Bulltól.

Sunshine smiles ☀️ Getting @alex_albon ready for Belgium 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/RY4DI8SKXo

Comfy in the cockpit 👌 Alex’s seat fit is well underway 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/WHU3g4CJVG

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 2019. augusztus 26.