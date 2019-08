“Köszönet mindenkinek a Toro Rossónál is, különösen Franz Tostnak [csapatfőnöknek] az F1-es lehetőségért és a végtelen támogatásért az első évemben. Mostantól itt az ideje, hogy a csapattal közös első spái versenyemre koncentráljak.”

Albonról előkerült egy 2010-es videó is, amelyben 14 évesen arról beszélt, hogy reméli, a Red Bull színeiben versenyezhet majd az F1-ben.

Biztos nem gondolta volna, hogy összejön, amikor hét évvel ezelőtt a Red Bull kitette a junior programból…

