Ennek megváltoztatásához az istállók egyhangú beleegyezésére van szükség, és előfordulhat, hogy ez meg is lesz. Jelenleg az a helyzet, hogy Vietnám érkezésével és Hollandia visszatérésével, valamint a németországi helyszín kiesésével 21-ről 22 futamosra duzzad a versenynaptár.

Azonban ez nem annyira fekete-fehér, mert többek között az is a csapatok szeme előtt lebeg, hogy 2021-től jönnek az új, 18 colos kerekek. A tesztnaptár már a csapatvezetők kezébe került, az utóbbi megbeszéléseken pedig elhangzott többször is, hogy téma a tesztlehetőségek csökkentésének száma – ezeken a megbeszéléseken a főnökök mellett az FIA és az F1 képviselői is rendre megjelennek.

Eltérőek a vélemények ennek kapcsán a Forma-1-ben az alakulatok között, de az Autosport egy közeli forrásból megtudta, hogy a csapatok hajlanak a váltásra. Ez azt jelentené, hogy egy ötnapos teszttel indulna az idény az eddigi kétszer négy nap helyett. A felkészülési időszak így egy héttel tovább tartana, ami praktikus is lenne, ha azt vesszük figyelembe, hogy így talán több csapat elkészül idejében az autójával.

A felmerült rendszer hátránya viszont, hogy nincs második lehetőség, azaz az új alkatrészeket már csak élesben, a szezonnyitón próbálhatják ki a csapatok. További alternatívákat jelent a jelenlegi, kétszer négynapos teszt, valamint a kétszer háromnapos formátum.

„Nekem az a véleményem, hogy már túl sok mindent csinálunk az előszezoni tesztek alatt” – szólalt meg a témában Andy Green, a Racing Point technikai igazgatója. „A tesztpad és a szimulátoroknak köszönhetően sokkal megbízhatóbbakká váltak az autók, eközben a pályák, ahová megyünk tesztelni, nem igazán adja azt, amit a pályáknak a többsége igen” – utalt a szokásos barcelonai teszthelyszínre.

„Ha igazán fel akarjuk rázni a dolgokat, az segítene, ha kicsit csökkentenénk az előszezoni tesztek számát. Kemény próba az előszezoni, és nem is a legjobb módja a szezonkezdetnek, főleg 22 futamos versenynaptár mellett” – tette hozzá a szakember.

„Ha csökkentjük ennek számát, az emberek válláról komolyabb terhet is le tudnánk venni. Ezért muszáj lenne megtennünk ezt a lépést.”

Forrás: Autosport.com, Fotó: Europress, Getty Images