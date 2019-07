A vezető Lewis Hamiltont a lehető legtovább tartották kint az átmeneti esőgumikon, és nála akkor cseréltek szárazakra, amikor már újabb intermediate szettre lett volna szükség.

“Lewis esetében nem is lehetett volna rosszabb az időzítésünk. Akkor tettünk fel neki lágyakat, amikor újra esni kezdett, a következő körben ki is csúszott ugyanott, ahol Leclerc. Valtterire vártunk a bokszutcában, így amikor Lewisnál orrkúpot kellett cserélni, nem álltunk készen, nagyon sok időt veszítettünk” – magyarázta a szakember.

A Mercedesnél végül az utolsó szakaszt is elmérték, nem használták ki a biztonsági autós szakaszt az azonnali cserékre, így a későn kihozott Hamilton a korábbi, szabálytalan bokszutcai behajtás miatt kapott 5 másodperces büntetésével együtt egészen a mezőny végére esett vissza.

“A következő biztonsági autós szakasznál még mindig nem álltunk rosszul, de aztán túl óvatosak voltunk a slickekre való átállással, mindkét pilótánkkal pozíciókat veszítettünk. Ráadásul Lewisnak még a büntetését is le kellett töltenie, amit előbb kellett volna megtennünk, mert ezzel is nagyon sok helyet veszítettünk, mivel egyben volt a mezőny.”

Hamilton is arról beszélt a versenyt követően, hogy az első kerékcserénél került lejtőre a futama:

“A fordulópont az volt, amikor slickeket kaptam, amikor vizes volt a pálya. Nehéz kérdés volt, mert mások már korábban azokra váltottak, én viszont kint maradtam (az átmeneti gumikon), mert még nedves volt az aszfalt. Elmentem az interekkel, ameddig lehetett. Amikor behívtak, láttam, hogy jön az eső, de úgy voltam, hogy általában ők többet tudnak, mint én. Nagyot bukhattam volna, ha azt mondom, intereket kérek. De rossz volt az időzítés.”

“Én is csak ember vagyok” – mondta a kicsúszásról. “Erről nem tudok nagyon mást mondani, mindenki hibázik néha.”

Az élről a mezőny végére visszaeső címvédő olyan reménytelennek érezte a helyzetét, hogy a csapatrádión jelezte, fel akarja adni. “Állítsuk ki az autót!” – mondta, de a kérést elutasították. Mázlija volt, hiszen miután a 7-8. helyen záró Alfa Romeókat a futam után 30-30 másodperccel hátrasorolták, ő a 11. helyről a 9. helyre lépett előre, a katasztrofális verseny végén is bezsebelt 2 pontot.

I can't believe Hamilton was proper ready to give up and somehow snuck 2 points 😔😔😔 #GermanGP pic.twitter.com/UTDJTgp8Tq

