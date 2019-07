A 21 éves hollandnak persze csakis felfelé lenne érdemes lépnie, azaz kizárólag a két élcsapatot célozhatná. A pletykák a Mercedeshez kötik, de talán a Ferrari is vinné az elkövetkező évek egyik szupersztárját. Vagy mégsem?

Azt persze nem tudni, pontosan milyen eredményeket köt ki a holland pilóta szerződése, de a nemzetközi sajtó szerint a Red Bull Racing mostani formája alapján – beleértve az Osztrák Nagydíjon elért győzelmet is – Verstappen távozása nagyon is elképzelhető.

“Nem, minket nem érdekel, csakis azt mondhatom, amit már Seb (Vettel) is mondott: van két pilótánk, érvényes szerződéseink, elégedettek vagyunk a helyzettel” – mondta a brit Sky Sportsnak a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto, amikor a hollandról kérdezték.

“A jövő évre biztos a pilótafelállásunk és nincs is okunk változtatni. Úgy gondolom, ilyen szempontból jól állunk” – tette hozzá.

Érdekes adalék ugyanakkor, hogy az ausztrál AutoAction szerint ha Verstappen nem is, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas azért szerepel a Ferrari titkos kívánságlistáján, szükség esetén közülük választana a maranellói csapat 2020-ra. Ricciardo az idei évre igazolt a Renault-hoz, ám a franciák gyenge teljesítménye miatt a szerződése lehetővé tenné számára a távozást, míg a Mercedes – várva a verstappenes fejleményeket – június 30-áig nem élesítette Bottas jövő évi opcióját, így papíron a finn is szabad – persze minden bizonnyal csak addig, míg fennáll a Red Bull-os holland megszerzésének lehetősége.

A Ferrarinál Vettel szerződése 2020 végéig szól, igaz, pletykaként felmerült már a négyszeres világbajnok év végi visszavonulása is, bár ezt a 31 éves német többször is határozottan cáfolta. Az ifjonc Charles Leclerc-t valószínűleg 1+1 évre igazolták, minden bizonnyal ő is 2020 végéig van lekötve.

Forrás: Fotó: Getty Images