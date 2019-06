“Hogy őszinte legyek, a helyzet egyértelmű. Kétéves szerződésünk van Daniellel, Nico első periódusa viszont kifut, ugyanakkor létezik a sajtóban is emlegetett opció, aminek részleteibe nem megyek bele, szóval lehet, hogy vele folytatjuk. Nico eddig hozta, amit vártunk tőle, ha megnézzük, hol voltunk 2016 végén, és hogy hol tartunk most, őrület, és ebben nagy szerepe volt neki is, nem csak a mérnököknek” – magyarázta.

“Szóval ezt el kell ismernünk, de a lehetőségeinket is meg kell vizsgálnunk, ahogy mindenki más is teszi, meggyőződésem, hogy maga Nico is. Röviden tehát minden nyitott számára és számunkra is, de van rá opció, hogy együtt folytassuk. Meglátjuk, mi lesz, talán a nyári szünet után jön el az ideje, hogy leüljünk és áttekintsük a tényeket és hogy ki mit szeretne.”

A Renault-nál Hülkenberg helyére jó esélye lehet a csapattal korábban is kapcsolatban lévő Mercedes-neveltnek, Esteban Oconnak, ha az idén kényszerszabadságon lévő ifjoncot nem ültetik Lewis Hamilton mellé – ez nem valószínű – akkor máshol kell neki helyet keresni. Toto Wolff szerint valóban lehetőség Ocon renault-s szerepeltetése, de ehhez Abiteboulnak változtatnia kellene a hozzáállásán.

“Bírom Cyrilt, de ahhoz, hogy úriemberként kezeljem, újra úriemberként is kellene viselkednie” – utalt arra az osztrák, hogy tavaly egy darabig a Renault is azzal hitegette őket, hogy befogadják a Force Indiától távozni kényszerülő franciát, majd Ricciardo megszerzése miatt kihátráltak a megegyezésből.

“Minden lehetőséget megvizsgálunk. Esteban kapós lehet, mert az egyik legígéretesebb tehetség, akinek helye lenne az F1-ben, láthatjuk is, mekkora az érdeklődés iránta. Nagyon bizakodó vagyok azt illetően, hogy jövőre újra Forma-1-es autóban látjuk majd.”

Forrás: Fotó: Getty Images