Az idei évre a Honda motorjaira váltó, a kasztnit egy kicsit félretervező Red Bull 2019-ben egyértelműen csak a harmadik erő, ám Max Verstappen úgy véli, alapvető gond nincs az RB15-össel, csak a fejlesztéseken múlik, mennyivel javulhat még a versenyképesség.

“Több tapadás kellene persze mindenki erre vágyik. Mindig szeretnénk még gyorsabbak lenni a kanyarokban, de alapvető gond nincs, egyszerűen csak igyekszünk a fejlesztésekkel javítani a tapadáson. Az a gumikezelésnek is jót tesz” – magyarázta a holland, aki az idei formaromlást nem “keni” az állítólag 60 lóerős hátrányban lévő Hondára.

“Nem hiszem, hogy pusztán a Honda miatt van ez. Az első és hátsó szárnyakra vonatkozó új szabályok vannak a háttérben. Főleg az első szárny miatt, az sokkal egyszerűbb lett. Finomhangolásra van szükség, az idény elejére nem sikerült optimalizálnunk, és időbe kerül, míg sikerül.”

Érdekes módon a múlt hétvégén a mercedeses Lewis Hamilton is beszélt a Red Bullról, szerinte azonban van egy alapvető, a konkrét autón túlmutató probléma náluk.

“A cél mindig az, hogy az autónk minden pályán jó legyen. Ha megnézzük a Red Bullt, mindig is jók voltak, és különösen jók Monacóban és a Hungaroringen, de továbbra is ragaszkodnak a régi filozófiához. Valamiért továbbra is óriási dőlésszögű az autójuk. Az emiatt keletkező légellenállás viszont nem jó mindenütt. Mi minden évben módosítunk, nem feltételezzük automatikusan, hogy igazunk van, és a többiekre is figyelünk. Úgy tűnik, nem minden csapat csinálja így.”