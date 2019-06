A vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíj első körén a Racig Point-os Sergio Perez a 3-as kanyarban kiszaladt a pályáról, majd a bójákat az előírások szerint kerülve tért vissza a kijelölt menekülőúton az 5-ös kanyarban.

A mexikóit ennek ellenére vizsgálat alá vonták, majd 5 másodperces időbüntetéssel is sújtották jogosulatlan előnyszerzés miatt, mert hiába került megfelelően, így is “megelőzte” a Toro Rossó-s Alexander Albont és a haasos Kevin Magnussent. A pilóta egyszerűen nem értette, miért is büntették.

“Én csak azt tettem, amit kellett, a bóját megkerülve tiszteletben tartottam a pálya szélét – mégis megbüntettek. Nem tudom, mit gondoltak, mert a szabály teljesen egyértelmű, meg kell kerülni a bóját, ha az ember a túloldalán van, tartja magát a szabályokhoz. Lassítsák akkor a menekülőutat, hiszen elvileg ott időt kellene veszíteni. Ráadásul az első körön történt, szerintem nem volt helyes a büntetés. Ártott a futamomnak. Azért kaptam ma büntetést, mert követtem a szabályokat” – nyilatkozta Perez a futam után.