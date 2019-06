A Renault annak idején nem készült fel olyan jól a turbós hibrid erőforrások 2014-es bevezetésére, mint a Mercedes vagy a Ferrari, így a Red Bull hosszú éveken keresztül hátrányban volt a franciák motorja miatt.

Az energiaital-gyártó úgy döntött, hogy 2018-as Toro Rossó-s próbaidőszak után 2019-re a nagycsapat autóiba is a McLarentől dicstelen körülmények között távozott Honda motorjait szerelik, ám a Red Bull Racing versenyképessége eddig nem javult az előző évhez képest.

A megbízhatóság ugyan jobbnak tűnik, ám az állítása szerint belsős infókkal is rendelkező egykori holland Red Bull-pilóta, Robert Doornbos szerint a teljesítményt tekintve továbbra is hatalmas a szakadék.

“Továbbra is 60 lóerő hátrányban vannak. Hatvan, tudom, mert ma is csiripelnek még nekem az ottani madarak” – állította. “Bizarr ez, ugyanakkor nagyjából ugyanakkora hátrány, mint a Renault rossz korszakában. A Hondának keményebben kell dolgoznia, hogy elérjenek a megfelelő szintre. És persze a Red Bullnak is dolgoznia kell a kasztnin.”

“Viszont nem könnyű ez. A motorok nagyon bonyolultak, nehéz megtalálni az egyensúlyt. A nagyobb teljesítmény általában rosszabb megbízhatósággal jár. A Honda ráadásul úgy lejáratta már magát, hogy nem mernek rizikózni, ezzel viszont sarokba szorítják magukat, mert a Red Bull azonnal ezt kezdi követelni” – magyarázta az egykori F1-es.