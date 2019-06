A 2019-es Forma-1-es szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj hétvégéjén kalapács alá kerül Michael Schumacher egyik Ferrarija.

A 2002-es szezonban használt, 219-es számú kasztnival az az évben megszerzett 11 futamgyőzelme közül hármat hozott a német, az imolai San Marinó-i Nagydíjat, a botrányos spielbergit, amikor Rubens Barrichellónak csapatutasításra a célvonal előtt kellett elengednie Scumachert, és a franciaországit is, amellyel a pilóta hat futammal az idény vége előtt – ez ma is rekord – megnyerte a világbajnokságot, megszerezve ötödik címét.

Később három futam erejéig Barrichello is versenyzett a 219-es kasztnival, a brazil a Magyar Nagydíjon győzni is tudott vele.

Az F2002-es Ferrariban még V10-es motor dolgozott, az autó a schumacheri aranykor sztártervezőjének, Rory Byrne-nek egyik utolsó munkája.

A 2002-es járgány vételárának egy része a Schumacher család Keep Fighting, Never Give Up alapítványához kerül. Az RM Sotheby’s ugyanakkor más autókat, egyebek mellett egy Sebastian Vettel által dedikált Ferrari F40-est is árverésre bocsát Abu-Dzabiban, ahol a járgányok a pályán is bemutatóznak majd.