Verstappen tavaly is megnyerhette volna a Monacói Nagydíjat, az ő és az autó tempója nagyon is megvolt hozzá, de a harmadik szabadedzésen összetörte a Red Bullt. Így aztán csapattársa, Daniel Ricciardo ölébe hullt a pole és a győzelem is, ez a bukás azonban fordulópont volt a hollandnál, azóta nagyon kiegyensúlyozottan versenyez.

Noha Christian Horner csapatfőnök szerint Monaco is a Mercedesnek kedvez, szívesen látna egy meglepetést. “Monacóban mindig jól teljesítettünk, Max akár bosszút is állhatna [az előző évért]” – mondta Horner.

“A Mercedes persze nagyon erős idén. A barcelonai harmadik szektorban pokoli gyorsak voltak, pedig az tele van lassú kanyarral. Remélem, meg tudjuk nehezíteni a dolgukat.”

Jenson Button szerint lehet még izgalom az idei bajnokságban. “Az a jó, hogy Monaco következik” – így Button. “Verstappen is ott lesz, és ha nem rontja el a szombatot, versenyben lehet, harcolhat a Mercedesekkel.”

“Aztán jön Montreal, szóval a következő néhány futam összekavarhatja a sorrendet.”