Egészen bizarr módon találkozott egymással Danyiil Kvjat és Daniel Ricciardo a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A Renault ausztrálja épp előzni szeretett volna, ám elfékezte magát, és a Toro Rosso útját is blokkolva mindkét versenyző a bukótérben kötött ki. A visszatéréshez mindkettejüknek tolatni kellett. Ricciardo előbb találta meg a hátramenetet a Renault-ban, és egyenesen a társába tolatott.

