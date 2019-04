Összetörte Ferrariját a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésének második szakaszában Charles Leclerc. Nem a monacói volt az első, aki aznap összetörte a bakui aszfaltcsíkon versenygépét, korábban éppen ugyanott Robert Kubica is a falba fúródott a Williamsszel.

Charles Leclerc locks up and crashes into the wall at the castle section at Azerbaijan GP qualifying

