“Ami azt illeti, Bakuban ott egy nagyon hosszú egyenes, ami különösen nagy terhet ró az erőforrásra, mind a belső égésű motorra, mind a hibridrendszer elemeire.”

“Ezen a pályán viszonylag könnyű előzni, részben a DRS-nek köszönhetően, ami ráadásul hatékonyabb is lett idén. A pálya felülete sima, így a gumikopás általában mérsékelt, de a kisebb terhelés miatt nehezebb is lehet a megfelelő tartományba melegíteni. A korábbi tapasztalatok alapján tudjuk, hogy Bakuban nagy az esélye a biztonsági autó beküldésének, ezért fontos, hogy ezzel is kalkuláljunk a versenystratégia kialakításánál.”

“Az SF90-es fejlesztésének első lépéseként néhány frissítést is viszünk Bakuba” – magyarázta Binotto.

Az Azerbajdzsán fővárosában 2016 óta rendezett versenyen a Ferrari eddig még nem tudott nyerni, az első kiadáson és tavaly a Mercedes győzött Nico Rosberggel és Lewis Hamiltonnal, míg 2017-ben a Red Bull-os Daniel Ricciardo állhatott a dobogó legfelső fokára.

Forrás: Fotó: Getty Images