A sisakcserélők között lesz a Williams fiatal pilótája, George Russell is, akinek fejvédője Juan Pablo Montoyáét idézi majd.

Half my @jpmontoya inspired design from where it all began back in 2006 👈

So, in honour of @F1 reaching 1000 races, this weekend’s lid is…

Mint kiderült, a hasonlóság bizonyos értelemben véletlen, Russell ugyanis ahhoz a festéshez tér vissza, amit első gokartos versenyein használt. “A bátyám sisakját másoltam le, és mint kiderült, ő Montoyáéból merített inspirációt” – mesélte Russell.

Mixing it up a bit for #Race1000 🇹🇭@alex_albon will be paying tribute to Prince Bira – the only other Thai driver in F1 history – this weekend with a special one-off helmet #ChineseGP 🇨🇳 #F1 pic.twitter.com/av6uwfcydJ

— Formula 1 (@F1) April 11, 2019