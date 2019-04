“Nagyon fontos lesz, hogy a csapat mindent jól összerakjon. Kinek mi lesz a feladata, hogy zajlik a munka a pit wallon, a központ is teljesen új lesz számunkra – igyekszünk minél több dolgot kipipálni a teszten.”

A spanyol a fentiekkel együtt “színtiszta adrenalinnak” nevezte a vezetést, és azt mondja, 2019-ben is győzni indul:

“Naná, ez a cél. A Le Mans megnyerése után már csak az 500-as hiányzik (a hármas koronához).”

A kérdésre, hogy visszatér-e jövőre is, ha idén nem sikerül behúzni a futamot, így felelt: “Nos, nem kizárt, de remélem, hogy versenyképesek leszünk idén.”

Alonso a teljes szezonos Indycar-szereplést sem zárja ki:

“Tavaly felmerült ez is, de a WEC és a Daytona miatt sűrű az idei évem. A jövőt illetően nem zárnám ki, de pillanatnyilag nem gondolunk erre.”

