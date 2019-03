2010 – A vonal végén: Robert Kubica

Amikor utoljára ment a bahreini pályán Robert Kubica még 2010-ben, egyik szerelőjének mobilja kicsúszott a zsebéből. A telefon ide-oda verődött a kocsiban, mielőtt Kubica kidobta volna azt a Renault garázsa előtt.

2014 – Amikor még jól megvolt Hamilton és Rosberg

2014-ben rendezték az első villanyfényes Bahreini Nagydíjat, valamint ekkor vált a Mercedes domináns csapattá. Lewis Hamilton és Nico Rosberg ekkor még jól rendezte a csapaton belüli helyzetet. Ezen a futamon pörgette be Pastor Maldonado Esteban Gutierrez Sauberjét, a mexikói joggal érezhette azt, hogy bolygó körüli pályára fog állni.

2016 – Füstbe ment verseny

Sebastian Vettel a bahreini pálya királya, azonban 2016-ban nem alakult jól a futam a német számára. A négyszeres világbajnok alatt már a felvezető körön elfüstölt a Ferrari motorja.

2017 – Sivatagi séta

Kimi Räikkönen Ferrarija megállt a pályán a 2017-es Bahreini Nagydíj első szabadedzésén. A finn ahelyett, hogy motorral visszavitette volna magát csapatához, inkább gyalog indult a garázsok felé. A Forma-1 meglátta a lehetőséget, és a sivatagban bandukoló Jégember már-már filmbe illő jelenete alá igazi vadnyugati hangulatú zenét kevertek.

Remember when Kimi starred in his own Western in 2017? 🎬

‘The Magnificent 7’ 😎 🤠#F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/EDqNUEoEPb

— Formula 1 (@F1) 2019. március 29.