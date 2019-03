Olvass tovább

A Williams idén nem is készült el időben az új autóval, a téli tesztelést két és fél nap késéssel kezdték, az FW42-es ráadásul siralmasan lassú, és még most, a második forduló idején is pótalkatrész-hiánnyal küzdenek.

“Van egy kis elmaradásunk amiatt, hogy nem készült el az autó tesztelés kezdetére, de a gyárban mindenki keményen dolgozott, hogy meglegyenek a szükséges pótalkatrészek. Őszintén szólva mindenből van tartalék, csak arra kell vigyázni, hogy a pilóták odakint, a pályán ne csináljanak olyasmit, ami miatt kifogyhatunk. Az idénynek ebben a szakaszában amúgy is több csapat van hasonló helyzetben. Nyilván nem könnyítettük meg a saját dolgunkat, de engem nem aggaszt különösebben a helyzet” – mondta Bahreinben a csapatot irányító Claire Williams a Motorsport.comnak.

Ami a tempót és a kilátásokat illeti, így beszélt:

“Az eredménytáblából egyértelmű, hol vagyunk. De nem hiszem, hogy ez abból fakad, hogy kimaradt két tesztnap, egyszerűen ezt tudja az autónk. Ahogy gondolhatják is, megvannak a terveink arra, hogy a lehető legtöbbet lefaragjuk a kilencedik csapathoz képest, ezen dolgozunk.”

A kérdésre, hogy tartanak-e attól, hogy az időmérőn elvéreznek a 107%-os szabály miatt, így felelt Williams: “Szerintem nem fogunk, igazából úgy vélem, hogy ezen a pályán egy kicsit könnyebb dolgunk is lesz, mint Ausztráliában.”

Forrás: