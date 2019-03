Valtteri Bottas számára pocsékul sikerült a 2018-as szezon, sokan örökre le is írták a finn pilótát. Bottas nekik is üzent a célba érés után eleresztett “fuck offjával”, egyszersmind jelezte azt is, hogy az idén tényleg mindenkit meg akar verni, ahogy előre jelezte.

Nico Rosbergnek nagyon tetszik, ami Bottasszal történt. “Bottas akár világbajnok is lehet” – mondta Rosberg, aki a 2014-es és 2015-ös veresége után hasonló mentalitással győzte le Hamiltont.

“Bottas harcos módba kapcsolt idén. Márpedig a mentális oldalt soha nem lehet alábecsülni a Forma-1-ben, ezt tavaly is láthattuk Sebastian Vettelnél.”

Rosberg szerint Bottas győzelmi esélyére tökéletes példa volt, ahogy a második rajthelye ellenére ellentmondást nem tűrően esett be az első kanyarba. Rosberg szerint Hamilton rossz rajtjában ugyanakkor szerepe lehetett annak is, hogy a szokottnál rövidebb ideig tartott, amíg az öt lámpa kigyulladása után elengedték a mezőnyt.

“Statisztikailag évek óta ez volt a leggyorsabb rajt. Biztos vagyok benne, hogy sokan meglepődtek, és ez Lewis egyik gyengéje. Valtteri biztosan rengetegszer gyakorolt a kuplunggal egész hétvégén, míg Lewis maximum ötször.”

“Valtteri számára az jelenthet problémát, hogy Lewis nagyon erős az időmérőn, de az esély így is megvan egy jó csatára. Lewisnak mindig vannak gyengébb időszakai.”