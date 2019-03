A 2019-es Forma-1-es szezon kezdete előtt alig pár nappal fogadták el azt a szabálymódosítást, miszerint a versenyeken futott leggyorsabb körért is jár egy pont, feltéve, ha azt a top10-ben záró versenyző éri el.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon a top3, azaz Valtteri Bottas, Lewis Hamilton és Max Verstappen próbálkozott a pont begyűjtésével, végül a győztes Bottas vitte a jutalompontot.

A Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn szerint a pluszpontért folyó verseny “feldobta” a futam végét:

“Pontosan így képzeltük a dolgot az FIA-val, amikor felvetettük az ötletet” – mondta.

A vélemények ugyanakkor megoszlanak az újítást illetően – szerintünk például értelmesebb lenne épp a top10-en kívülieknek osztani a pontot, hogy a mezőny második felében is legyen miért küzdeni a végéig –, a szezonnyitó alapján a “best of the rest”, azaz a három nagy mögötti negyedik erő, a Haas pilótái sem látják az értelmét.

“Kár, hogy ezt a pontot mi nem leszünk képesek begyűjteni. Felesleges ez így. Csak egy véletlenszerűen kiosztott pont” – mondta Kevin Magnussen a dán Ekstra Bladetnek.

Csapattársa, Romain Grosjean még egyértelműbben fogalmazott: “Ez a nagycsapatok játéka. A középmezőny szempontjából semmit sem számít.”