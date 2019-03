“Az F1 továbbra is az autóversenyzés királynője, de a száguldó cirkuszon kívül is vannak más kihívások, és számomra nem volt kétséges, hogy mit akarok csinálni 2019-ben” – tette hozzá.

Alonso a sebringi 1000 mérföldes verseny időmérőjén megint megvillantotta képességeit, a kvalifikáción ő érte el a legjobb időt, az 1:40,124 köre pedig új pályarekord is, a Toyotával három másodperccel futott jobbat Sebastien Bourdais egy évtizeddel ezelőtti, 2009-es csúcsánál.

#WEC RECORD : @alo_oficial sets a sensational fastest ever lap of @sebringraceway with a 1m40.124s during tonight's qualifying session. The precedent record was hold since 2009 by @BourdaisOnTrack in 1m43.274s.#1000MSebring @Toyota_Hybrid pic.twitter.com/18YCWByfDp

— WEC 🇺🇸🌴 (@FIAWEC) March 15, 2019