A The Chemical Brothers We’ve Got To Try című klipje bizonyos értelemben F1-es tematikájú lett, és az biztos, hogy nehéz közömbösnek maradni vele szemben.

Hogy miről szól a klip? Nos, egy kutyáról és az ő szuperképességeiről, de ezt tényleg látni kell…

Lehetne legyinteni az egészre, hogy ez csak egy klip, az együttes azonban együttműködést kötött az F1-gyel, amely a “szezon dallamának” titulálta a nótát, vagyis várhatóan több versenyhétvégén hallhatjuk majd.

De semmi pánik (vagy hát kinek hogy), a sorozat zenéje továbbra is Brian Tyler tavaly bemutatott szerzeménye marad.