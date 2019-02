Március 8-án mutatja be a Netflix új, a 2018-as szezonon alapuló, azt feldolgozó Forma-1-es dokumentumsorozatát, a Drive to Survive-ot. A korábbi Senna-filmet is készítő stáb garantála a tízrészes széria színvonalát, az alábbi beharangozó pedig megfelelően alapoz, íme: