“Őszintén nem. Hihetetlen volt, az autó nagyon jól működik. Semmilyen probléma nem hátráltatott minket, és pontosan úgy csináltuk végig a programot, ahogy terveztük. Sőt, még egy kicsit többet is sikerült kihozni” – mondta. “Nem kell sok idő (a visszarázódásra), az autó nagyon simává tette a dolgokat.”

Olvass tovább

Vettel azért nem bízta el magát a hétfői teljesítménytől:

“Természetesen nagyon az elején járunk még, ez csak az első nap volt, semmit sem jelent majd pár hét múlva. De most azért kijár a hatalmas elismerés a gyárban mindenkinek! Közel tökéletesen sikerült megbirkózni az új szabályokkal, közel tökéletes autót küldtek ma pályára, ahogy a megtett körök száma, és a csapat autón végzett munkája is az volt. Tavalyhoz képest minden egy kicsit kiélezettebb az autón, jobban a határon van, ahogy gondolhatják is. De semmi komoly dolog nem volt, szóval ilyen tekintetben a csapat nagyon jól felkészült.”

Az SF90-est ma a csapat új versenyzője, a Kimi Räikkönen helyére érkezett 21 éves monacói, Charles Leclerc vezeti.

Forrás: Fotó: Europress