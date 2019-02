Hétfőn Kimi Räikkönena tesztelés első öt percében eldobta az autót, ma a Toro Rosso újonca, Alexander Albon még tovább emelte a tétet, nála is hamarabb pördült ki a kavicságyba.

First Red Flag – Albon spins into the gravel #F1Testing #F1 pic.twitter.com/MYeVEvvb6S

A csapatfőnök utólag megvédte a thai-angol ifjoncot, nem ő hibázott, műszaki probléma volt a háttérben: “A kormányrendszerrel volt gond. Mára változtattunk valamin, de nem hozta a várakozásokat, így már vissza is álltunk a tegnapi változatra” – mondta Franz Tost.

A Renault szintén megjárta a kavicságyat később, Daniel Ricciardónak húzós pillanatai voltak, amikor a célegyenesen haladva a hátsó szárny felső eleme egyszerűen leszakadt, az R.S.19-es pedig majdnem irányíthatatlanul rongyolt be az első kanyar bukóterébe. Az autóval egyébként sikerült még a gumifal előtt megállni.

Daniel Ricciardo's rear wing fails and causes him to spin off track#F1Testing #F1 pic.twitter.com/4sxgJTDmGI

— Eau rouge (@Insidef1) February 19, 2019