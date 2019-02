First Red Flag – Albon spins into the gravel #F1Testing #F1 pic.twitter.com/MYeVEvvb6S

A Toro Rossó-s Alxeander Albonnak pocsékul indult az F1-es pályafutás, hiszen Kimi Räikkönenhez hasonlóan alig pár perccel a nap kezdete után a kavicságyba tette az autót, ám a csapat később jelezte, hogy nem a pilóta hibázott, a kormány beállításával mentek rossz irányba. A thai-angol ifjonc a reggeli incidens után szépen dolgozott, 132 körön keresztül gyűjtötte az adatokat és persze a tapasztalatokat.

Szintén első teljes F1-es szezonjának fut neki az Alfa Romeó-s Antonio Giovinazzi, aki 101 kört tett meg első napján.

Day 2 of testing ends early for @PierreGASLY #F1Testing #F1 pic.twitter.com/p9ANwTa1uJ

Míg a Ferrari- és a Toro Rosso- újonc napja ragyogóan sikerült, a Red Bull új versenyzője, Pierre Gasly nem lehetett elégedett: a Toro Rossótól előléptetett francia ugyanis délután, ha nem is súlyosan, de megtörte az autót, miután a 12-es kanyarban kicsúszott és farral a gumifalban állt meg.

“A 10-es kanyarból kifelé gázt adtam, ötösbe váltottam és egyszerűen kitört az autó – bosszantó, hogy egy órát eldobtam a tesztelésből. A határokat próbálgattam az autóval, gázt adtam, elindult a fara, ennyi. Engem is meglepetésként ért, de ilyenkor már nem sokat lehet tenni” – magyarázta Gasly.

A Mercedesnél és a Renault-nál kedden is két-két versenyzővel dolgoztak, a címvédő csapat egyelőre kimondottan csak a hosszabb és/vagy jól megtankolt etapokra koncentrál, a végső tempót rejtegetik, bár a hosszú etapos idők így is azt sejtetik, hogy gyors lehet az ezüst autó.

Daniel Ricciardo's rear wing fails and causes him to spin off track#F1Testing #F1 pic.twitter.com/4sxgJTDmGI

— Eau rouge (@Insidef1) February 19, 2019