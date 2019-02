A McLarennél idén mutatkozik be a csapat neveltje, Lando Norris, aki ezzel minden idők legfiatalabb brit Forma-1-es versenyzője lesz.

Egyesek párhuzamot vonnak Norris és a 12 évvel ezelőtt szintén a wokingi csapatnál bemutatkozott fiatal angol tehetség, az azóta már ötszörös világbajnok Lewis Hamilton között, de az újonc kérdésre elmondta, nem tervez a nagy előddel beszélni, nem fog tanácsot kérni tőle.

“Egyértelműen büszke vagyok, hogy én leszek a legfiatalabb brit versenyző, úgy gondolom, hogy ez nagy dolog, menő dolog” – mondta a 2019-es autó csütörtöki bemutatóján. “De nem hívtam fel Lewist, nem is tudom a számát, nem igyekszem tanácsot kérni olyanoktól, akiket nem is ismerek személyesen. Persze versenyzőként mindig is felnéztem rá, lenyűgöző pilótának tartom, minden idők egyik legjobbja. Lenyűgöző látni, mennyire jó, hogyan dolgozik.”