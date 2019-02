A csapat wokingi központjában a McLaren is leleplezte 2019-es Forma-1-es modelljét, az MCL34-est. Az idén is Renault-motorral hajtott járgány alapszíne maradt a tavaly bevezetett papajanarancs, de idén egy kis fantáziát is vittek a dologba, a kékkel eljátszottak egy kicsit a motorborításon.

A tavaly a motorszállító-váltás ellenére is keservesen küszködő patinás csapat komoly átszervezésen ment keresztül a háttérben, hamarosan pedig munkába áll majd az új csapatfőnök, a volt porschés Andreas Seidl és az új technikai főnök, a Toro Rossótól elcsábított James Key is.