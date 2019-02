A Mercivel és a Ferrarival végül nem jött össze semmi, nyárra már úgy tűnt, az ausztrál jobb híján marad a Red Bullnál, végül azonban nagy meglepetésre a nyári szünetben azt jelentette be Ricciardo, hogy 2019-től a Renault-nál folytatja.

A 2017-es idén második felében, a 2018-as év első hónapjaiban a Red Bull-os Daniel Ricciardo számtalanszor beszélt arról, hogy Red Bull-os szerződéshosszabbítása nem lesz automatikus, ajánlatokat vár a világbajnoki esélyeket nyújtó csapatoktól, a Mercedestől és a Ferraritól is.

“Úgy éreztem, hogy már nem is lehetnék kívánatosabb. Bizonyos értelemben rosszul mértem fel az értékemet, bár akkor nem voltam tévedésben. Különösen az első hat futam után, hiszen azokból kettőt én nyertem, úgy álltunk, hogy Seb (Vettel), Lewis (Hamilton) és én is kettőt-kettőt nyertünk, más pedig a közelünkben sem volt akkor” – magyarázta a brit Sky Sportnsnak.

“Hogy bántott-e a dolog? Őszintén és röviden: igen. Azért a következő egy évben – és szerintem ebben mindenki egyetért – továbbra is a Mercedes és a Ferrari lesz az élen. Esetleg más csapatoknak is összejöhet egy-egy győzelem, de rövid távon továbbra is ők a nyerő alakulatok.”

Ricciardo szerint a Mercedes egyszerűen konzervatív és kockázatkerülő döntést hozott, amikor az ő leigazolása helyett Valtteri Bottasszal hosszabbítottak.

“Ők egy kicsit más utat választottak, más a csapatdinamika, szerintem egy kicsit konzervatív, de nem mondhatjuk, hogy nem működik” – utalt arra, hogy Bottas 2018-ra elég világosan Hamilton másodhegedűse lett, lemondtak a csapaton belüli versenyről. “Lewis egyéni, a csapat konstruktőri címeket szerzett, szóval ilyen értelemben mindent kipipálhattak.”

A Ferrarinál éppen az ellenkező irányba indultak, tőlük szokatlanul a veterán Kimi Räikkönent nem egy szintén bizonyított pilótára, Ricciardóra cserélték, hanem egy fiatal tehetséget, a tavaly még csak első F1-es idényét teljesítő Charles Lecelrc-t igazolták Sebastian Vettel mellé:

“Fiatal, feltörekvő versenyző, és talán végig őt akarták, mindegy is volt, én vagy ő milyen eredményeket produkálunk. Értem és tiszteletben tartom a Ferrari húzását, hiszen a Red Bullnál is láttam ezt, a saját fiatalok kinevelését. Bizonyos értelemben épp itt volt az ideje (hogy a Ferrari is saját ifjoncot alkalmazzon)” – magyarázta Ricciardo.

