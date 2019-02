Danyiil Kvjat Toro Rossó-s visszacsábítása és Antonio Giovinazzi Alfa Romeó-s versenyzői szerződtetése után a Ferrarinak új szimulátoros fejlesztőket kellett találniuk 2019-re, Maranellóban pedig nem aprózták el a dolgok, vittek minden elérhető pilótát, szám szerint hármat.

Az elődöm az utódom, az utódom az elődöm, az elődöm az elődöm, az utódom az utódom – akárhogy fordítjuk, mind megáll, ha Kvjatot és az egyik frissen igazolt fejlesztőt nézzük, hiszen a Toro Rossótól menesztetett Brendon Hartley lett a Ferrari egyik választottja, az új-zélandi így az F1 közelében marad.

A Mercedes programjából ősszel ejtett Pascal Wehrleint is hírbe hozták már a Ferrarival, nam alaptalanul, hiszen a 2017-ben a Saubernél versenyző németet is leszerződtették most.

A harmadik fejlesztő a Ferrari saját utánpótlásprogramjából került ki, a Forma-2-ben tavaly a 7. helyen záró olasz ifjonc, Antonio Fuoco az.

A szimulátoros gárda tagja marad továbbá a Ferrarinak már 2014 óta dolgozó Davide Rigon is.