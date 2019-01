Lassan, de azért közelít a 2019-es Forma-1-es szezon, a csapatok készülnek az új autókkal, amelyeket a február 18-án kezdődő tesztidőszak előtt szépen, sorban le is lepleznek majd. A McLaren ma árulta el, mikor mutatják be saját új járgányukat, a feltehetőleg MCL34-es névre hallgató modellt: a wokingiak a szerelmesek napján, február 14-én állnak elő új autójukkal.

A McLarennél még egy kis verset is faragtak, magyarul nagyjából így hangzik:

Vannak piros autók

És vannak kékek,

Valentin-napon pedig

Meglátod majd a miénket

Some cars are red,

Others are blue.

On Valentine’s Day,

We’ll reveal ours to you.

14.02.2019#MCL34 🧡 pic.twitter.com/BUMwF8iHfT

— McLaren (@McLarenF1) January 3, 2019